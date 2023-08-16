Суд арестовал петербуржца, порезавшего мигранта за отказ снизить цену на арбуз

Суд арестовал злоумышленника.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Выборгский районный суд вынес приговор мужчине, который воткнул нож в живот продавцу фруктов за то, что тот отказался снижать цену за арбуз. Инцидент произошел 13 августа. Через пару дней преступника задержали. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
- Мужчине предъявлено обвинение. Вину он полностью признал, - говорится в сообщении регионального ведомства.
Суд отправил злоумышленника в следственный изолятор. Там он проведет, как минимум, два месяца. Мера будет действовать до 14 октября.
Напомним, в тот день полицейские сразу приехали на место происшествия и увидели там мужчину с ножевым ранением. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступник успел сбежать от палатки.
Ранее сообщалось, что мигрант убил соотечественника в Ленобласти. 15 августа мужчины поссорились во время застолья. Возбуждено уголовное дело.