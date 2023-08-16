Шесть дворовых фонтанов отремонтируют в Петербурге до конца года

Шесть фонтанов во дворах Петербурга реконструируют до конца 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В второй половине прошлого столетия во дворах домов Петербурга активно появлялись фонтаны. Большая часть из них представляет собой чащу со скульптурной композицией в центре. Но годы берут свое, и объектам потребовался ремонт. Программу возрождения городских фонтанов начали в 2019 году. За это время восстановили около 30 искусственных источников. А до конца 2023 года отремонтируют еще шесть. Таким образом, по завершению восстановительных работ общее число возрожденных фонтанов увеличится до 35. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сейчас восстанавливаются шесть объектов: парные фонтаны на Литейном проспекте у дома 51, парные фонтаны на улице Комсомола у дома 1, фонтан на улице Ленсовета у дома 10 и на улице Решетникова у дома №9, - уточнили в пресс-службе.

А в начале года провели реконструкцию объектов на Московском проспекте у дома 17, на Шпалерной улице у дома 3, на Благодатной улице у дома 34, в Тургеневском переулке у дома 3 и на улице Севастьянова у дома 4. Специалисты там установили новые чаши, провели подачу воды и электричества, обустроили систему водоотведения, поставили насосы и световое оборудование, а также благоустроили территорию.