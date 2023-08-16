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НовостиОбщество16 августа 2023 12:16

Шесть дворовых фонтанов отремонтируют в Петербурге до конца года

После завершения работ общее число восстановленных фонтанов достигнет 35
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Шесть фонтанов во дворах Петербурга реконструируют до конца 2023 года.

Шесть фонтанов во дворах Петербурга реконструируют до конца 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В второй половине прошлого столетия во дворах домов Петербурга активно появлялись фонтаны. Большая часть из них представляет собой чащу со скульптурной композицией в центре. Но годы берут свое, и объектам потребовался ремонт. Программу возрождения городских фонтанов начали в 2019 году. За это время восстановили около 30 искусственных источников. А до конца 2023 года отремонтируют еще шесть. Таким образом, по завершению восстановительных работ общее число возрожденных фонтанов увеличится до 35. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сейчас восстанавливаются шесть объектов: парные фонтаны на Литейном проспекте у дома 51, парные фонтаны на улице Комсомола у дома 1, фонтан на улице Ленсовета у дома 10 и на улице Решетникова у дома №9, - уточнили в пресс-службе.

А в начале года провели реконструкцию объектов на Московском проспекте у дома 17, на Шпалерной улице у дома 3, на Благодатной улице у дома 34, в Тургеневском переулке у дома 3 и на улице Севастьянова у дома 4. Специалисты там установили новые чаши, провели подачу воды и электричества, обустроили систему водоотведения, поставили насосы и световое оборудование, а также благоустроили территорию.