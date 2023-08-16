Лидера международной банды, отмывающей деньги наркокартелей, арестовали в Петербурге

Лидера международной группировки, отмывающей деньги наркокартелей, отправили под домашний арест в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Московском вокзале Петербурга задержали гражданина Турции и Нидерландов, находящегося в розыске в Германии. Немецкие правоохранители полагают, что мужчина является организатором и лидером международной группировки, которая отмывает деньги наркокартелей. С 2017 по 2020 годы в ОПГ обналичили более 12,2 млн евро. Суд Германии выдал ордер на европейский арест лидера банды. А инициатор розыска попросил задержать и держать мужчину под стражей до решения вопроса об его экстрадиции. Поэтому суд Петербурга арестовал организатора ОПГ до 24 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным зарубежных правоохранителей, ОПГ в основном действовала на территории Нидерландов. Когда участники получали деньги от наркокартелей, они их отправляли наличными и банковскими переводами через Германию в Турцию, Россию, Колумбию, Парагвай и другие страны. При этом за такую «помощь» они получали от 4 до 6,5% от суммы перевода.

- Районный суд избрал домашний арест. Защита просила залог в 1 млн рублей. Но Санкт-Петербургский городской суд оставил избранную меру без изменений сроком по 24 ноября, - говорится в решении суда.