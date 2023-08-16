Жителя Карелии будут судить за изнасилование знакомой в коммунальной квартире

СК передал дело в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Карелии передали в суд уголовное дело на мужчину, которого подозревают в изнасиловании знакомой. Все произошло в апреле в коммунальной квартире в Сегеже. Женщина смогла вырваться и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- В вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате в коммунальной квартире в городе Сегеже, напал на свою знакомую и, применяя физическую силу, совершил преступления против половой свободы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

С тех пор, как преступника задержали, он находится в следственном изоляторе. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Петербурге муниципального депутата подозревают в развращении 12-летнего мальчика. Мужчина так же был тренером боевых искусств у ребенка. Возбуждено уголовное дело.