Агентство праздников в Петербурге выплатит штраф за использование образа «ждуна»

Суд назначил штраф нарушителю исключительных прав на изображение "ждуна". Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге рассмотрел иск об исключительных правах на «ждуна». Это такое фантазийное существо, изображение которого часто можно увидеть в социальных сетях, на стикерах в мессенджерах. Владельцу прав на «ждуна» не понравилось, что агентство праздников в Петербурге сделало ростовых кукол по подобию необычного существа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- ООО «Си Ди Лэнд контакт» является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства - фантазийное существо под условным названием «Ждун», настоящее название скульптуры - Гомункулус Локсодонтус, - объяснили в ведомстве.

Владельцу «ждуна» не понравилось не только изготовление ростовых кукол, но и размещение картинки на сайте агентства. Суд встал на сторону заявителя. Собственница праздничного бизнеса заплатит 50 тысяч рублей штрафа за использование образа выдуманного существа. Кроме этого, придется выплатить госпошлину – 1700 рублей, и почтовые расходы – 121 рубль.