Около 1% образцов питьевой воды в Петербурге не соответствуют санитарным нормам

Роспотребнадзор контролирует состояние питьевой воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды. Воду исследовали на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Специалисты нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- Результаты мониторинга качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети Санкт-Петербурга за I полугодие 2023 года свидетельствуют, что доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям составляет – 0,9%, - объяснили в региональном Роспотребнадзоре.

При этом нарушения найдены не по всем пунктам. Так, например, по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям вся проверенная вода соответствует нормам.

Качество нарушено чаще всего из-за высокого содержания железа. Некоторые проверенные образцы – мутные и цветные, а это ухудшает свойства. На ситуацию негативно влияет изношенность водопроводных сетей.