Без вести пропавшего 15-летнего подростка десятый день ищут в Петербурге

Мальчик пропал 6 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома и не вернулся 6 августа. Сейчас ребенка ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили ориентировки на своих ресурсах.

- Рост подростка составляет 183 сантиметра. Он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения школьник предположительно был одет в черную футболку, коричневые брюки, черные кроссовки, черную кепку. При каких обстоятельствах пропал ребенок - не сообщается.

Сейчас волонтеры поискового отряда ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшего подростка. О его местоположении нет никакой информации уже десять дней.