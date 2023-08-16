15-летний подросток без вести пропал в Ленобласти

Мальчик пропал 11 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленобласти без вести пропал 15-летний подросток. Он ушел из дома 11 августа и не вернулся. Парень живет в деревне Каложицы в Волосовском районе. Школьника ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На их ресурсах появились ориентировки с фото мальчика.

- Рост подростка - 160 сантиметров. Он худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения мальчик был одет в черную куртку, темную кофту с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у подростка была темная сумка на поясе.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые смогут помочь распространять ориентировки и в случае необходимости отправятся на поиски подростка.

Напомним, в Петербурге тоже пропал 15-летний мальчик. Он ушел из дома 6 августа и до сих пор не вернулся.