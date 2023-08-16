Четыре собаки погибли в мощном пожаре в приюте Петербурга

В пожаре погибли четыре собаки. Фото: vk.com/domdog

В Петербурге накануне полыхал пожар на территории приюта для собак «Ильинка». Ранее сообщалось, что обошлось без жертв. Однако позже стало известно, что погибли четыре собаки. Об этом сотрудники приюта рассказали в социальных сетях.

- Сгорела кухня, два вольера, здание частично повреждено. Необходима помощь мужчин с инструментами, восстановить разрушения. Стекольщики, плотники, электрики, просто умелые мужчины, умоляем, отзовитесь. Нужны сухие корма, - написано в посте.

Напомним, пожар в Красногвардейском районе начался около трех часов ночи 16 августа. А локализовать пламя удалось лишь около часу дня. Из вольеров были спасены 30 собак. Одна из сотрудниц пострадала, но отказалась от госпитализации.

- Пламя распространилось на территории десяти деревянных вольеров, высота которых – один метр, а общая площадь – сто квадратных метров. Огонь охватил половину территории, - сообщили тогда в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.