Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 15:41

Школу с двумя бассейнами открыли на севере Петербурга

Учреждение достроили в Выборгском районе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Школа примет учеников в ближайшее время.

Школа примет учеников в ближайшее время.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Петербурга достроили очередную школу. Накануне Госстройнадзор выдал разрешение на введение в эксплуатацию образовательного учреждения на 550 мест. В школе установлены два бассейна. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- Новое здание школы расположено на Болотной улице. Общая площадь объекта составляет 15,3 тысячи квадратных метров. Кроме учебных классов, в школе размещены два бассейна, актовый зал с эстрадой, библиотека, кружковые. На территории школы оборудованы футбольное поле, площадки для игр в малый теннис, волейбол и баскетбол, места для отдыха, - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что школу строят за деньги по адресной инвестиционной программе в рамках национального проекта «Образование».

Напомним, "КП-Петербург" подсчитала, во сколько обойдутся сборы детей в школу.