Невский проспект перекрыли от Садовой улицы в сторону Невы

Невский проспект перекрыли. Фото: Петр КИБЕР

В Петербурге перекрыли Невский проспект. Об этом Spb.kp.ru сообщил очевидец. Проехать не получится от Садовой улицы в сторону Невы. Но ограничения действуют не для всех.

- Пропускают только общественный транспорт. А пробка начинается от набережной реки Фонтанки, - объяснил очевидец.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, Невский встал к Дворцовой площади и к площади Александра Невского.

Кроме этого, стало известно, что с 14 августа в Центральном районе города идут работы по установке камер фотовидеофиксации. Пока не понятно, есть ли прямая связь между перекрытием Невского и работами. Известно, что камеры будут устанавливать до конца октября. Паспорт объекта разместили на главной улице.

Напомним, на дороги Петербурга вернули автобусы, которые недавно убрали из-за постоянных возгораний. МАЗ устранил недочеты в лазурном транспорте, и 137 машин снова появились на маршрутах. Специалисты работали над проблемами около двух недель.