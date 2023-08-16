Суд Петербурга принял иск «Северной верфи» к финской компании на 3,93 млн евро

Суд Петербурга принял иск «Северной верфи» к финской компании. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск местного судостроительного завода «Северная верфь» к финской компании Wartsila Solutions Oy. Промышленный комплекс региона хочет получить от иностранцев 3,93 миллиона евро. Эти средства зарубежной фирме выплатили как аванс три года назад. Напомним, ответчик – один из мировых лидеров по производству оборудования для морской и энергетической сферы. Информация об этом появилась в картотеке дел.

– Иск подали два месяца назад. Для начала производства ведомству потребовалось привлечь дополнительные материалы, – говорится в прикрепленном документе.

Предприятия входящие в объединенную судостроительную компанию уже не в первый раз подают иски к финам. Сейчас в производстве находятся заявления от «Адмиралтейских верфей» на сумму в 2,37 миллиона евро, а также «Балтийского завода». Последняя компания ждет выплат в 5,1 и 7,6 миллиона евро.