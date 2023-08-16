Самокатчик серьезно пострадал в ДТП на проспекте Энгельса в Петербурге. Фото: Мегаполис

Теплый и летний вечер среды, 16 августа, начался в Выборгском районе Петербурга с очередного ДТП. Так, на проспекте Энгельса под колеса каршеринга попал самокатчик. Свидетели происшествия рассказали в телеграм-канале «Мегаполис», что управлявшему двухколесным транспортом парню серьезно досталось.

– Молодой человек пострадал. На место происшествия приехала карета скорой помощи для бедняги, – рассказали очевидцы в комментариях к публикации.

Вокруг подбитого двухколесного гонщика собрались не только медики. Первыми подоспели простые прохожие. Они подложили под голову пострадавшего сумку и вместе с ним дожидались инспекторов ДПС. О состоянии юноши нет точной информации, но, судя по вбитому в салон арендованного автомобиля стеклу, удар был ощутимым. Кто именно нарушил ПДД, будут разбираться сотрудники ГИБДД.