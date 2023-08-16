В Петербурге откроют предпрофессиональные классы по девяти направлениям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом учебном году в школах Петербурга откроют профильные предпрофессиональные классы. Стартует профориентационная работа сразу по девяти направлениям. Ученики смогут пройти Курчатовские, гуманитарно-технологические, химико-биологические, инженерные, информационно-технологические, психолого-педагогические, медицинские, кадетские и медиаклассы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы сделали спецклассы и лаборатории, чтобы ученики со школьной скамьи могли попробовать себя в профессии и вместе с аттестатом получить документ об образовании, – уточнил губернатор Александр Беглов.

В городе на Неве уже два года подряд проводят отбор среди школ на получение грантов из бюджета Северной столицы на оснащение лабораторий и предпрофессиональных профильных классов. Сейчас подобные классы появились в 16 районах города.