Десяток умерших уток заметили в озерах около Петергофского шоссе в Петербурге. Фото: Признавашки ДТП и ЧП

Петербуржцы бьют экологическую тревогу. Причиной переполоха стало зловонное озеро около Петергофского шоссе. Источником дурного запаха стали десятки погибших в одном из водоемов птиц. Об этом рассказали местные жители в группе «Признавашки ДТП и ЧП».

– Жалко и птиц, и людей, которым теперь приходится терпеть эту вонь. Картина не самая приятная, – посетовал один из читателей сообщества в комментариях к публикации в социальной сети ВКонтакте.

Что кроет в себе зацветшая водичка, остается только гадать. Поэтому и причины происшествия с обитателями озера выдвигались самые разные: загрязненность озера, постоянное подкармливание птиц хлебом и даже попадание токсичных лекарств в их обед. Но все местные жители как один уверены, что водоем должны проверить специалисты, а нашедших в нем свой последний приют уток – убрать.