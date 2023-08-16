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НовостиПроисшествия16 августа 2023 18:50

Сигареты с наркотиками нашли у россиянина в «Пулково»

Таможенники «Пулково» нашли в багаже путешественника сигареты, набитые наркотиком
Элеонора КУРЮМОВА
Сигареты с наркотиками нашли у россиянина в «Пулково».

Сигареты с наркотиками нашли у россиянина в «Пулково».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Россиянин прилетел в Петербург из Мексики и прихватил необычный сувенир для личного пользования. В его багаже таможенники «Пулково» обнаружили сигареты: вместо привычного табака в них содержалась конопля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства,

– Контроль пассажир решил проходить через «зеленый» коридор. Этим он сообщил, что у него нет товаров для таможенного декларирования, – уточнили специалисты аэропорта.

На вопрос, есть ли у мужчины с собой продукция, запрещенная или ограниченная к ввозу, россиянин отрицательно покачал головой. Но инспекторов привлекла пачка сигарет в чемодане мужчины. После экспертизы выяснилось, что в них содержалось наркотическое растение массой около десяти граммов. Теперь гражданина подозревают в контрабанде «запрещенки».

Сотрудники таможни из-за произошедшего организовали проверку.