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НовостиПроисшествия16 августа 2023 19:25

«Мерседес» сбил ребенка на улице Первого Мая в Петербурге

Лихач на «Мерседесе» на полном ходу сбил ребенка на переходе на улице Первого Мая в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
«Мерседес» сбил ребенка на улице Первого Мая в Петербурге.

«Мерседес» сбил ребенка на улице Первого Мая в Петербурге.

Жуткое ДТП произошло сегодня, 16 августа, во второй половине дня в Красном Селе. Лихач за рулем «Мерседеса» решил проскочить на красный свет светофора. И на полном ходу сбил ребенка на самокате на улице Первого Мая, переходившего дорогу по «зебре». Об этом сообщили очевидцы в местном сообществе «Транспортный коллапс».

– К счастью, ребенок не получил серьезных травм, – рассказал автор публикации в социальной сети ВКонтакте.

Мужчина, со слов свидетелей происшествия, летел по встречной полосе. На место происшествия оперативно приехали сотрудники Красносельского ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также оформляют ДТП.

Местные жители обеспокоены, что состояние ребенка не оценили объективно. Как часто бывает, сотрясение мозга и ушибы определяют после того, как проходит болевой шок.