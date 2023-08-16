«Мерседес» сбил ребенка на улице Первого Мая в Петербурге.

Жуткое ДТП произошло сегодня, 16 августа, во второй половине дня в Красном Селе. Лихач за рулем «Мерседеса» решил проскочить на красный свет светофора. И на полном ходу сбил ребенка на самокате на улице Первого Мая, переходившего дорогу по «зебре». Об этом сообщили очевидцы в местном сообществе «Транспортный коллапс».

– К счастью, ребенок не получил серьезных травм, – рассказал автор публикации в социальной сети ВКонтакте.

Мужчина, со слов свидетелей происшествия, летел по встречной полосе. На место происшествия оперативно приехали сотрудники Красносельского ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также оформляют ДТП.

Местные жители обеспокоены, что состояние ребенка не оценили объективно. Как часто бывает, сотрясение мозга и ушибы определяют после того, как проходит болевой шок.