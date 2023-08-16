«Нулевые чтения» закона о бюджете Петербурга стартуют 25 августа. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В петербургском ЗакСе совсем скоро начнутся «нулевые чтения» городского бюджета. Традиционная череда заседаний стартует 25 августа. Вместе с коллегами из правительства депутаты обсудят и заявки на дополнительные ассигнования. об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСобрания Александр Бельский.

– Будем приводить желания и возможности города к единому знаменателю. Депутаты подготовили целый пакет предложений от администраций районов, комитетов и жителей, – добавил глава законодательного органа.

Бельский уточнил, что в этом году расходную часть главного финансового документа Северной столицы рассмотрят по 18-ти государственным программам. Но, как добавил спикер, основные траты составят социальные обязательства Петербурга и реализация национальных проектов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.