Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 20:34

«Нулевые чтения» закона о бюджете Петербурга стартуют 25 августа

Чтения закона о бюджете начнутся с рассмотрения 18 госпрограмм
Элеонора КУРЮМОВА
«Нулевые чтения» закона о бюджете Петербурга стартуют 25 августа.

«Нулевые чтения» закона о бюджете Петербурга стартуют 25 августа.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В петербургском ЗакСе совсем скоро начнутся «нулевые чтения» городского бюджета. Традиционная череда заседаний стартует 25 августа. Вместе с коллегами из правительства депутаты обсудят и заявки на дополнительные ассигнования. об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСобрания Александр Бельский.

– Будем приводить желания и возможности города к единому знаменателю. Депутаты подготовили целый пакет предложений от администраций районов, комитетов и жителей, – добавил глава законодательного органа.

Бельский уточнил, что в этом году расходную часть главного финансового документа Северной столицы рассмотрят по 18-ти государственным программам. Но, как добавил спикер, основные траты составят социальные обязательства Петербурга и реализация национальных проектов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.