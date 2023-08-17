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НовостиПроисшествия16 августа 2023 21:42

Четырех человек оправдали после попытки провезти 472 кг кокаина через Петербург

Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде 472 кг наркотиков через порт Петербурга
Элеонора КУРЮМОВА
Четырех человек оправдали после попытки провезти 472 кг кокаина через Петербург.

Четырех человек оправдали после попытки провезти 472 кг кокаина через Петербург.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский городской суд оправдал четырех человек, ранее обвиняемых в контрабанде крупной партии наркотиков. Фигурантами дела оказались два гражданина Литвы и два россиянина. Предполагалось, что они хотели перевезти 472 килограмма кокаина из Эквадора в порт Петербурга. О том, что нарушители якобы пытались продать запрещенку на территории страны, пишет ТАСС.

– Иностранцев оправдали, как и россиян решением присяжных заседателей. Мужчины имеют право на реабилитацию и материальную компенсацию, – сообщает издание.

К слову, одного из фигурантов ранее приговорили к 5,5 года колонии. Но ему засчитали время ареста и освободили в зале суда. Коллегия решила, что создание ОПГ не считается преступлением, а отношение задержанных к почти полутонне наркотиков не доказано.

Но одного из граждан Литвы все-таки признали виновным в незаконном пересечении границы. Но ему засчитали время, проведенное в СИЗО.