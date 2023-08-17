Четырех человек оправдали после попытки провезти 472 кг кокаина через Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский городской суд оправдал четырех человек, ранее обвиняемых в контрабанде крупной партии наркотиков. Фигурантами дела оказались два гражданина Литвы и два россиянина. Предполагалось, что они хотели перевезти 472 килограмма кокаина из Эквадора в порт Петербурга. О том, что нарушители якобы пытались продать запрещенку на территории страны, пишет ТАСС.

– Иностранцев оправдали, как и россиян решением присяжных заседателей. Мужчины имеют право на реабилитацию и материальную компенсацию, – сообщает издание.

К слову, одного из фигурантов ранее приговорили к 5,5 года колонии. Но ему засчитали время ареста и освободили в зале суда. Коллегия решила, что создание ОПГ не считается преступлением, а отношение задержанных к почти полутонне наркотиков не доказано.

Но одного из граждан Литвы все-таки признали виновным в незаконном пересечении границы. Но ему засчитали время, проведенное в СИЗО.