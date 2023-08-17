19 млн рублей потратят на очистку водоемов Петербурга от водорослей

Смольный объявил конкурс на очистку водоемов от сине-зеленых водорослей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по природопользованию Петербурга ищет специалистов, готовых побороться с захватчиками водоемов города на Неве. в Смольном готовы потратить 19 миллионов рублей, чтобы провести несколько экспериментов и все-таки избавиться от сине-зеленых водорослей в акваториях Северной столицы. Информация о заказе появилась на сайте госзакупок.

– Принимаются заявки от подрядчиков для оказания услуг по изучению возможных методов борьбы с развитием цианобактерий, – говорится на странице конкурса.

Кроме этого, компания должна будет оценить эффективность применения выбранных методов на шести контрольных и экспериментальных водных объектах города. Закупку опубликовали на прошлой неделе. Сейчас идет этап приема заявок, который закончится 29 августа. Исполнить свои обязательства подрядчик должен до апреля 2025 года.