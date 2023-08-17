Мужчина предстанет перед судом Петербурга из-за обвинения в подделке документов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортная прокуратура Петербурга направила в Красногвардейский суд новое уголовное дело. Правоохранители обвинили жителя города Владимир в подделке документов. К слову, ранее фигурант уже был судим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Задержанного подозревают в использовании заведомо поддельного паспорта гражданина, – рассказали в прокуратуре.

Дознаватели считают, что мужчину длительное время разыскивают сотрудники органов его малой родины. Причиной, как бы то прозаично не звучало, стал ряд тяжких преступлений. Кстати, подделку со своей фотографией обвиняемый показал сотрудникам транспортной полиции на Ладожском вокзале Петербурга. Ими он и был задержан.

К слову, грозит жителю Владимира до четырех лет лишения свободы. Ранее spb.kp.ru писала, что четырех человек оправдали после попытки провезти 472 кг кокаина через Петербург.