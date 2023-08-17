Работодатели предложили 13 тысяч вакансий для студентов в Петербурге

Компании ищут студентов на подработку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге работодатели активно ищут студентов на подработку. В августе на сайте hh.ru было размещено более 13 тысяч вакансий с частичной занятостью. Работу со сменным графиком предлагают 19 процентов компаний, с гибким – 24 процента, удаленно – 12 процентов. Число предложений для студентов увеличилось на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом.

- Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учебы в Петербурге, от 20 000 до 65 000 рублей. Причем более трети вакансий (43%) в регионе указан доход выше среднего по рынку – от 65 000, - отметили в пресс-службе hh.ru.

Среди вакансий для студентов – удаленный диспетчер чатов, комплектовщик, работник склада, промоутер, вечерний продавец в пекарню, ассистент стоматолога, утренний администратор, оператор call-центра и другие.