Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 17 августа

В Петербурге пройдут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 17 августа, Петербург находится в полосе холодного атмосферного фронта. Именно он будет влиять на погоду. Он пересекает регион с северо-запада на юго-восток. Атмосферный фронт принесет в город кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- На территории области не исключены грозы, что заметно ограничит дневной прогрев, - объяснил синоптик.

Температура воздуха в городе составит от 23 до 25 градусов. В Ленобласти будет от 22 до 27 градусов, местами – до 30. Западный порывистый ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и станет выше нормы.

В пятницу погода в Северной столице почти не изменится, но, к счастью, из региона уйдут дожди. Воздух прогреется до 20-22 градусов днем.