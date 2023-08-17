В Петербурге трудоустроили 36% людей с инвалидностью

36% людей с инвалидностью получили работу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге Служба занятости населения помогает инвалидом трудоустроиться. В программе сопровождаемого трудоустройства в прошлом году поучаствовали 100 человек с инвалидностью, а в этом планируется помочь устроиться на работу 200 петербуржцам. Об этом сообщает пресс-служба Службы занятости населения.

- В Петербурге проживает 116 тысяч людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из них 41 600 человек работают. Это самый высокий показатель по России — 36 процентов, - отметили в ведомстве.

В программе инвалидам помогают и специалисты некоммерческих организаций, которые реализуют услугу по принципу социального заказа. Сотрудники Службы занятости, в свою очередь, помогают людям составлять резюме, подбирают подходящую вакансию, оказывают психологическую поддержку, готовят к собеседованиям.

Напомним, ранее сообщалось, что работодатели начали активно публиковать вакансии для студентов.