Подросток чуть не утонул в озере и попал в реанимацию в Петербурге

Ребенка отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге подросток, не умеющий плавать, отправился на Суздальские озера. Все могло обернуться трагедией, но спасатели вовремя пришли на помощь. Все произошло 16 августа. В итоге 15-летний ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ученика 9 класса гимназии Невского района 16 августа около 16 часов вытащили из озера сотрудники спасательной станции с признаками утопления. Подростка доставили в детскую больницу с гипоксической комой, в тяжелом состоянии и поместили в отделение реанимации, - рассказал источник.

По предварительной информации, мальчик пришел на Верхнее Суздальское озеро с одноклассниками. Школьник не состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Сейчас врачи Северной столицы оказывают пострадавшему ребенку всю необходимую помощь, но состояние остается тяжелым.