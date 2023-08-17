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НовостиОбщество17 августа 2023 6:20

Прилетевшие пассажиры в Пулково смогут бесплатно брать детские коляски

Оставить их необходимо в зоне выдачи багажа
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Пулково появилась новая услуга.

В Пулково появилась новая услуга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково прилетающим пассажирам будут бесплатно предоставлять детские коляски. Для этого не нужно будет составлять дополнительные документы. В воздушной гавани разместили 30 колясок для детей, которые могут взять родители. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба аэропорта.

- В Пулково внедрили сервис выдачи колясок для прибывающих пассажиров с детьми. Все коляски аэропорта проходят систематическую санитарную обработку и оснащены ремнями безопасности, подходящими для самых маленьких пассажиров, - говорится в сообщении.

Пассажирам объяснили, что после пользования коляской, нужно оставить ее в зале выдачи багажа. Там родители смогут получить уже собственные коляски, которые сдавали в багаж при вылете. За пределы этой зоны вывозить собственность аэропорта запретили.

Сотрудники Пулково будут каждый раз снова отвозить коляски в зону прилета для других пребывающих пассажиров.