Петербуржца задержали по делу о распространении детской порнографии в Сети

Парня отпустили под обязательство о явке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Петербурга полицейские задержали мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии. Преступник предлагал «товар» собеседникам в мессенджерах. 19-летнего подозреваемого поймали 15 августа в Сестрорецке, где он и жил. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Факт противоправной деятельности был зафиксирован полицией 12 мая. Был установлен неработающий 19-летний житель Сестрорецка, который находил в интернете порнографические материалы с участием несовершеннолетних лиц, после чего в мессенджере предоставлял другим лицам запретные материалы для просмотра и копирования, - рассказал источник.

СК в Петербурге возбудил уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии. Парня отпустили под обязательство о явке. Расследование на данный момент продолжатся.

Известно, что в 2020 году он уже привлекался к уголовной ответственности. Но дело по какой-то причине прекратили.