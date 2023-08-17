Дорожники начали поливать асфальт из-за жары в Петербурге

На дороги вышла специальная техника. Фото: Комитет по благоустройству

В Петербурге председатель Комитета по благоустройству поручил специалистам поливать проезжую часть и тротуары. В ведомстве объяснили, что такие работы необходимо проводить, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов. Это поможет избежать деформации и разрушения асфальта.

- Пока петербуржцы наслаждаются летним теплом, для дорожников время вновь поднять форсунки поливального оборудования и направить вверх струи чистой прохладной воды для орошения как можно большей площади, - говорится в сообщении.

Асфальт поливают во всех районах города, в особенности – загруженные магистрали. Техника ездит медленно, чтобы хорошо насытить воздух влагой и в том числе зеленые насаждения. Дороги поливают одновременно с обычной уборкой.

Напомним, ранее сообщалось, что на дороги Петербурга вернулись 137 лазурных автобусов, которые проверяли из-за частых возгораний.