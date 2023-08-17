Петербуржец стащил из магазина брюки и блузки, чтобы порадовать бывшую жену

Петербуржца судят за кражу брюк и блузок из магазина для бывшей жены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29-летней петербуржец хотел порадовать бывшую жену новыми нарядами. Но денег на их покупку у мужчины не было. Поэтому он решил просто стащить вещи из магазина. Он выбрал несколько пар женских брюк, блузок и куртку и вышел с ними, не заплатив. Сотрудники одной из торговых точек по Каменноостровскому проспекту, 38/96 заметили пропажу и обратились в полицию. Воришку нашли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Ущерб магазину составил около 4,5 тысячи рублей. Мужчина признался, что украл одежду для своей бывшей супруги, но в тот же день продал вещи на Апрашке за 3,8 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

Молодого человека обвинили в краже. Теперь его дело рассмотрят в Петроградском районном суде. Отметим, что максимальная наказание, которое грозит воришке, предусматривает до двух лет лишения свободы.