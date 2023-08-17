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17 августа 2023 8:08

В полиции Петербурга опровергли обращения жителей из-за грозы

Жители Петербурга и Ленобласти не обращались в полицию, испугавшись грозы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Обращений о грозе в полицию не поступало.

Обращений о грозе в полицию не поступало.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полиции Петербурга и Ленобласти опровергли обращение граждан во время грозы. Ранее в городских СМИ сообщалось, что жители жаловались в правоохранительных органы на вспышки в небе. Якобы петербуржцы испугались грозу и молний. Но в полиции эту информацию не подтвердили.

- Таких обращений не поступало, - заявил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

По словам очевидцев в социальных сетях, в городе бушевала настоящая стихия. На машины из-за сильного ветра попадали деревья. А в квартирах некоторых петербуржцев сорвало жалюзи. Тем не менее, все понимали, что это всего лишь гроза, и находиться в квартирах в такую погоду было вполне безопасно.

Напомним, на трассе в Ленобласти из-за жуткой аварии пострадали восемь человек. Их всех доставили в больницу. Виновником ДТП стал пьяный 18-летний водитель.