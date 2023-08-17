Легковушка влетела в часовню Александра Невского в Петербурге

Легковушка протаранила ступеньки часовни в Петербурге. Фото: очевидец

Утром 17 августа в часовню Александра Невского влетела белая легковушка. Она угодила в ступеньки. Удар оказался не слабый - переднюю часть машины сложило гармошкой. Помимо этого, у автомобиля отлетел бампер. Также повредились и сами ступеньки часовни. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- Вот до чего доводит тяга к религии - мчался и ни о чем не думал, - иронично отметил один из комментаторов.

Пострадали не только машина и часовня, но и стоящий рядом светофор. Вероятно, легковушка задела столб рядом, поэтому световые элементы наклонились.

Что случилось с водителем, пока не ясно. Территорию ДТП оградили. Теперь в произошедшем разбираются полицейские.

Ранее spb.kp.ru писал, что вечером 16 августа произошла страшная авария на трассе из Лодейного Поля в Чудово. Там отечественная легковушка влетела в иномарку. В результате пострадали восемь человек.