Пожилая петербурженка осталась с кредитом на 5,3 млн рублей из-за мошенников

Пожилая петербурженка осталась с многомиллионным кредитом из-за мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

68-летняя жительница Петербурга осталась с кредитом более чем на 5,3 млн рублей из-за мошенников. Аферисты несколько дней, с 7 по 15 августа, звонили пенсионерке и убеждали взять заем. Женщина сдалась и взяла многомиллионный кредит, а потом перевела все полученные деньги на счета злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 17 августа в 00:15 в полицию Приморского района обратилась 68-летняя пенсионерка с проспекта Испытателей дом 28 с заявлением, что неизвестные убедили ее взять кредит. Полученные деньги потерпевшая перевела на счета, продиктованные по телефону мошенником, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские сейчас устанавливают личность афериста и принимают меры по его задержанию. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.