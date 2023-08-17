Деревья свалились на припаркованные машины из-за ветра в Петербурге

В Петербурге деревья повредили машины. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в ночь на 17 августа бушевала непогода. В небе заметили молнии, в темноте гремела гроза, дул сильнейший ветер. Обстановка для Северной столицы уже привычная, горожане привыкли к пасмурной и хмурой погоде. Но привыкнуть к последствиям стихии невозможно. Многие водители пришли в ужас, выйдя на улицу утром.

- Ночью сильный ветер скосил не одно дерево в Красносельском районе . Есть пострадавшие машины, - сообщил петербуржец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Под своим постом он опубликовал фотографию с пострадавшим автомобилем. Теперь машине явно понадобится ремонт. Судя по всему, лобовое стекло иномарки напрочь разбито. В комментариях пользователи посочувствовали автолюбителю, но пришли к выводу, что жизнь и здоровье человека важнее. К счастью, сам водитель не пострадал, машина была пустой.