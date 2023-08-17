Тракторист до смерти забил пенсионера из-за клумбы у дома в Ленобласти

Пенсионер умер после драки с трактористом из-за клумбы в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

64-летний пенсионер буквально отдал жизнь за любимые цветы. Инцидент произошел 4 мая в поселке Дубровка в Ленобласти. Тогда 43-летний мужчина подъехал на тракторе к дому 25 по Советской улице. Ему нужно было убрать камни с клумбы, поэтому он начал грузить их в ковш. Однако пенсионер любил свою клумбу и не хотел, чтобы ее целостность нарушали. Из-за этого пожилой человек начал ссориться с трактористом. Конфликт между мужчинами перерос в драку. В ходе нее дедушка получил тяжелые травмы и умер через два дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тракториста искали более трех месяцев. Его задержали.

- 16 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления в Дубровке, в доме 1 по улице 1-й Пятилетки задержан 43-летний местный житель, работающий трактористом, - уточнили в ведомстве.