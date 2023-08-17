Суд оштрафовал и выдворил мигрантку, швырнувшую бутылку в троллейбус в Петербурге

Женщина выплатит 55 тысяч рублей штрафа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга назначил штраф мигранте. 5 октября женщина бросила стеклянную бутылку в троллейбус. Все произошло около станции метро «Московская». Бутылка разбилась, осколки разлетелись. Петербуржцы испугались поведения неадекватной женщины. А она этого и хотела, потому что разозлилась, что ее и других пассажирок выгнали из транспорта. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Доставили хулиганку в суд из Красного Села, где она ждет выдворения по постановлению Октябрьского районного суда, - рассказали в ведомстве.

Известно, что в Петербург женщина приехала из Таджикистана. У нее трое детей, а еще двое – у ее сожителя. Мигрантка незаконно работала на Софийском рынке. Дети не ходили в детский сад и школу. За это суд назначил еще пять тысяч рублей штрафа. Теперь женщине с семьей придется отправиться на родину, но перед этим – выплатить деньги.