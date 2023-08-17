Власти Петербурга собираются судиться с владельцем дозорной башни Галерной гавани

Смольный может подать в суд на владельца дозорной башни Галерной гавани. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга собираются подать в суд на собственника западной дозорной башни Галерной Гавани Гребного порта на Васильевском острове. Дело в том, что объект должны отреставрировать до 20 сентября, но работы там даже не начинались. Поэтому комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) хочет через суд обязать владельца сооружения приступить к ремонту. Об этом пишет «Петербургский дневник».

В ведомстве пояснили, что владелец заказывал разработку проектной документации по реставрации башни и переоборудовании ее под современное использование. В 2013-2015 годах ему данные документы предоставили. Однако вопрос о размещении стройплощадки на прилегающей к объекту территории во время реставрации собственник не решил.

- По истечении установленного охранным обязательством срока выполнения реставрации КГИОП проведет надзорные мероприятия. Если работы будут не проведены, ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд иска с требованием обязать владельца выполнить работы по сохранению башни, - добавили в ведомстве.