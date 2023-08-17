Заседание антитеррористической комиссии прошло в Петербурге в преддверии Дня знаний

В Петербурге прошло заседание антитеррористической комиссии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге прошло заседание антитеррористической комиссии совместно с оперативным штабом. Его провел губернатор Александр Беглов. В совещании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти Петербурга и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Благодаря нашей слаженной совместной работе в Петербурге не допущено массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве. Обстановка в городе контролируемая, - отметил градончальник.

В городе провели работы и укрепили антитеррористическую защищенность объектов транспортного комплекса, промышленности, социальных объектов и других. Специалисты рассмотрели меры безопасности в местах массового нахождения людей.

Кроме этого, губернатор Александр Беглов поручил принять меры по обеспечению безопасности во время празднования Дня знаний.