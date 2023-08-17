Директора фирмы ритуальных услуг задержали в Петербурге по делу о мошенничестве

Гендиректора фирмы задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали гендиректора фирмы ритуальных услуг из-за подозрений в мошенничестве. В конторе брали деньги за услуги, но в итоге эти услуги не оказывали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Установлено, что в период с 23 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года подозреваемый, а также сотрудники его фирмы в крематории, расположенном в доме 12 по Шафировскому проспекту не оказали надлежащее исполнение заключенного договора с 72-летним мужчиной. Он просил подготовить к похоронам тело его матери. Ущерб составил 44 500 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не было ли других эпизодов мошенничества в этой фирме.