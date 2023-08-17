Завод по производству судовых рыбофабрик построят в Петербурге к 2025 году

В Петербурге к 2025 году откроется завод по производству судовых рыбофабрик. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Мурманске к 2025 году планируют построить комплексы по производству судовых рыбофабрик и оборудования для них. Об этом рассказал Константин Скупяк, заместитель гендиректора петербургской компании «Морские комплексные системы», которая занялась открытием данных заводов. На строительство потратят более 1 млрд рублей. При этом большую часть этой суммы, 770 млн рублей, - субсидия от государства. Об этом пишут «Ведомости».

Основной комплекс будет находиться в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская». Компания уже арендовала там площадь в один гектар и приступила к строительству. А испытательный центр в Мурманске должен заработать уже в декабре 2023 года.

- В Мурманске гораздо проще приобрести свежую рыбу, которую мы запустим на опытные образцы разрабатываемого оборудования, доведем их до совершенства. После откорректируем рабочую документацию и отправим данные на производство в Петербурге, где начнется серийный выпуск, – объяснил Константин Скупяк.

Отметим, что рыбофабрики представляют собой такие небольшие заводы, которые размещаются на рыболовецких судах. На самых обычных подготавливают рыбные тушки без головы, а на сложных – рыбное филе и икру. Сейчас в России подобного оборудования почти не производят.