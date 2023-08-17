Девушка умерла спустя два месяца после выстрела на проспекте Солидарности в Петербурге

20-летняя девушка умерла спустя два месяца после выстрела в коммуналке на проспекте Солидарности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В коммуналке на проспекте Солидарности в Петербурге 28 июня произошла страшная трагедия. Мужчина выстрелил из ружья в 20-летнюю девушку, а потом покончил с собой. Тогда петербурженка осталась жива, ее увезли в больницу. Почти два месяца медики боролись за ее жизнь. Однако днем 16 июля пострадавшая скончалась. Об этом пишет «Мойка78».

- Травмы оказались слишком тяжелыми. В процессе стрельбы дробь повредила у девушки внутренние органы, - уточнил источник.

Напомним, что следователи после случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По версии правоохранителей, причиной стрельбы стала ссора, которая возникла между 55-летним мужчиной и 20-летней девушкой.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что девушка расстреляла дверь квартиры в Петербурге, так как подумала, что ее взяли в заложники. В этот момент там стояли полицейские. К счастью, никто не пострадал.