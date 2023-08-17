«Упали деревья, повреждены машины»: Комблаг Петербурга рассказал о последствиях ночного ненастья

Несколько деревьев рухнули на землю из-за грозы. Фото: Комблаг Петербурга

В Петербурге Комитет по благоустройству подвел итоги разбушевавшейся стихии в ночь на 17 августа. В сквере вдоль реки Ивановки упала липа. На улице Пограничника свалилась рябина, а на Маршала Жукова – ива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- 4 заявки поступили в дежурную службу Комитета о растениях, перегородивших путь транспорту или пешеходам. На улице Матроса Железняка у дома 13 надломилась ветка ивы и свисала над контейнерной площадкой. На тротуар приземлилось дерево напротив дома 38 по улице Добровольцев и у дома 93 по проспекту Ленина в Красном селе, - говорится в сообщении.

Из-за ненастья пострадали и машины. Автолюбители были в ужасе, когда вышли на улицу и увидели, что деревья придавили крышу. Две иномарки разбило ветками на углу улиц Симонова и Шостаковича.

Сотрудники Комитета по благоустройству оперативно убрали деревья с дороги. Пешеходам и автолюбителям больше ничего не мешает.