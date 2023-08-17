Путин заявил о наступлении момента для строительства скоростной ж/д магистрали из Москвы в Петербург

Строительство магистрали всерьез запланировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Президент России Владимир Путин заявил о том, что пришло время для реализации высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой. Об этом глава страны заявил 17 августа, пишет ТАСС.

- Этот проект обсуждался нами давно. Но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации. Если построить новую магистраль, то освобождается действующая – ее можно использовать для передвижения грузов, - отметил Владимир Путин.

Для пассажиров уменьшится время в пути. Сейчас самый короткий маршрут составит 4 часа 5 минут. А после появления скоростной магистрали петербуржцы смогут доехать до столицы всего за 2 часа 15 минут. Между Тверью и Москвой будет 39 минут. А между Великим Новгородом и Петербургом – всего 29 минут, вместо нынешних трех часов.