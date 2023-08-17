Новую партию детской вакцины от гриппа завезли в Петербург

В Петербурге в конце августа начнется прививочная компания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербург привезли партию популярной вакцины от гриппа. Ультрикс квадри будет использоваться для вакцинации детей. В Северную столицу поступило 75600 доз. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

- Поставка произведена в рамках Национального календаря прививок за счет федерального бюджета, - отметили в ведомстве.

В Комздраве сообщили, что уже известна дата начала прививочной компании. Она стартует 28 августа. В ближайшее время в Петербург привезут вакцину для взрослых. Рост заболеваемости может начаться в ноябре или декабре этого года.

Напомним, в 2023 году врачи планируют поставить прививки 60 процентам населения Петербурга. В прошлом году этот показатель составил 61,3 процента. Также в планах вакцинировать 75 процентов населения из группы риска.