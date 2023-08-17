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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:20

В Ленобласти задержали мать по делу о выброшенном в мусорном пакете младенце

Следователи начали допрашивать женщину, которая выбросила новорожденного сына на улицу в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Следователи начали допрашивать мать брошенного ребенка.

Следователи начали допрашивать мать брошенного ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бокситогорском районе Ленобласти задержали мать, новорожденного сына которой нашли в мусорном пакете 15 августа. Женщину задержали лишь через два дня. Напомним, живого малыша нашла женщина на территории СНТ «Металлург» в Пикалево. Младенец был завернут в футболку и полиэтиленовый пакет и выброшен в мусорку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По версии следствия, 41-летняя женщина родила сына и специально вынесла его на улицу. На данный момент ее допрашивают об обстоятельствах случившегося. После этого подозреваемой предъявят обвинение, и будет решаться вопрос о выборе меры пресечения.

Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы завершить расследование. Им предстоит выяснить мотив матери, совершившей чудовищный поступок. Мальчик тем временем находится под наблюдением врачей.