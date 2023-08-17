В Петербурге пустуют 15 процентов площадей фуд-холлов

В Петербурге без арендаторов остаются 15 процентов фуд-холлов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге довольно популярны фуд-холлы. Это такие гастрономические площадки, где можно поесть в особой атмосфере. И если на фуд-корты люди заходят перекусить во время шопинга, то фуд-холлы посещают специально, чтобы попробовать что-то новое или просто приятно провести время с друзьями. Сейчас в Северной столице пустует 15 процентов площадей гастрономических пространств. А именно остаются пустыми 56 площадки для размещения ресторанов из 379. Об этом сообщили в пресс-службе NF Group.

Меньше всего заполнены фуд-холлы в Выборгском районе и в Ленобласти. В Адмиралтейском районе тоже высокий уровень вакантности. Но он объясняется тем, что конце 2022 года там открылся крупнейший в стране фуд-молл Vokzal 1853, и не все его помещения еще успели арендовать рестораторы. А самый высокий показатель заполняемости отмечен на гастрономических площадках Центрального, Петроградского и Василеостровского районов.

- На начало лета 2023 года в формате фуд-холлов в Петербурге работает 14 пространств общей площадью 52,7 тысячи квадратных метров. На разной стадии реализации находится еще 13 проектов площадью 32 тысячи квадратных метров. Например, в ближайшее время планируется открытие фуд-холла в торговом центре Atlantic City, - добавили в пресс-службе.