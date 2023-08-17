Петербуржец украл карту у подруги и 12 раз расплатился ей в магазинах

Петербуржца судят за кражу семи тысяч рублей с банковской карты подруги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец решил стащить банковскую карту своей подруги и накупить разных товаров за ее счет. Так как карта была оснащена бесконтактным способом оплаты, то он смог спокойно делать покупки в магазинах. Мужчина успел расплатиться ей 12 раз, потратив более семи тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина днем 31 мая 2023 года похитил у своей знакомой банковскую карту, оснащенную бесконтактным способом оплаты. На протяжении вечера он 12 раз расплатился картой за покупки в магазинах. В результате его незаконных действий девушке причинен значительный ущерб в размере более семи тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Вора поймали. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Его обвинили в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба. Дело передали на рассмотрение в суд.