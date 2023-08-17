Более 2,5 тысячи кустарников и 50 деревьев посадят у Суздальского озера в Петербурге

У Среднего Суздальского озера высадят более 2,5 тысячи кустарников и 50 деревьев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты комитета по благоустройству вместе с администрацией Выборгского района Петербурга продолжают благоустраивать территорию у Суздальских озер. Сейчас начался третий этап работы. В первый, который проходил в 2020 году, обновили участок у Верхнего. А в 2021 году создали общественные пространства около Нижнего и Среднего. Последнее озеро продолжают облагораживать сейчас. Там планируют высадить более 2,5 тысячи кустарников, почти 50 деревьев и множество цветов. Кроме того, там появятся детская площадка и спортивное оборудование, амфитеатр, скамейки, лежаки, раздевалка и велопарковка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В настоящее время ведутся работы по планировке территории, озеленению, устройству дорожек, площадок и лестниц. В планах сооружение декинговых настилов, мостика, ограждений и установка мусорных контейнеров, - добавили в пресс-службе.

Специалисты при работе с объектом придерживаются концепции бережного отношения к природе. Это значит, что при благоустройстве не станут нарушать существующий ландшафт. Наоборот, все новые элементы аккуратно в него впишут.