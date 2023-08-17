Количество самозанятых в Петербурге выросло почти на 20 процентов с начала года

Количество самозанятых в Петербурге выросло почти на 485 тысяч человек в первой половине 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге все больше людей стали предпочитать работать на себя. Только за первые шесть месяцев 2023 года почти 485 тысяч человек решили оформить самозанятость. Если сравнивать начало января и конец июля, то количество самозанятых выросло более чем на 18 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

- Количество самозанятых в Северной столице стабильно увеличивается. По данным на 30 июня отмечен рост в 18,2 процента к началу 2023 года, или на 484,4 тысячи человек, - уточнили в ведомстве.

По данным Федеральной налоговой службы, всего в России уже насчитывается более 8 млн самозанятых. Суммарно их доход составляет более 2,5 трлн рублей.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в Петербурге отмечен самый высокий показатель по России среди трудоустройства людей с инвалидностью. Из 116 тысяч граждан этой категории работают 41,6 тысячи человек, или 36 процентов.