На Виталия Милонова подали в суд после конфликта с юристом в Горловке

Юрист ЛДПР подала иск в суд на Виталия Милонова после конфликта в Горловке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В середине июля между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и юристом ЛДПР Ириной Воскобойниковой произошел конфликт. По словам последней, депутат приехал в приемную фракции в Горловке Донецкой Народной республики и обвинил ее в работе на Службу безопасности Украины. Поэтому Воскоробейникова решила в суд подать иск о защите чести и достоинства. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала петербургский юрист Ирина Баханович.

- После этого события Ирина Воскобойникова попала в больницу с инсультом. Несмотря на то, что скандал вышел на уровень Госдумы, Милонов так и не извинился. Поэтому Ирина Воскобойникова подала иск в суд о защите чести и достоинства, - говорится в посте юриста.

При этом сам Виталий Милонов во время интервью радио «Комсомольской правды в Петербурге» на 92.0 FM опроверг информацию о нападении на юриста фракции.