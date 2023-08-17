ВСМ довезет петербуржцев до Великого Новгорода за 30 минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москву и Петербург вскоре соединит высокоскоростная магистраль. Между двумя столицами составы будут заезжать и в Великий Новгород. Дорога у путешественников займет всего лишь 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Время в пути до Москвы составит два часа 15 минут, – уточнил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Новую железную дорогу между двумя столицами планируют использовать для движения грузовых поездов. Как отметили в пресс-службе городского правительства, строительство целой сети высокоскоростных магистралей в других направлениях поспособствует развитию внутреннего туризма и укрепит связи между регионами России.

Губернатор Северной столицы также отметил, что проект новой железной дороги реализуется двумя столицами вместе с правительством России. Ранее о наступлении момента для ее строительства заявил президент Владимир Путин.