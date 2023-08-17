Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 16:28

ВСМ довезет петербуржцев до Великого Новгорода за 30 минут

Путь из Петербурга в Москву по ВСМ составит два часа 15 минут
Элеонора КУРЮМОВА
ВСМ довезет петербуржцев до Великого Новгорода за 30 минут.

ВСМ довезет петербуржцев до Великого Новгорода за 30 минут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москву и Петербург вскоре соединит высокоскоростная магистраль. Между двумя столицами составы будут заезжать и в Великий Новгород. Дорога у путешественников займет всего лишь 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Время в пути до Москвы составит два часа 15 минут, – уточнил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Новую железную дорогу между двумя столицами планируют использовать для движения грузовых поездов. Как отметили в пресс-службе городского правительства, строительство целой сети высокоскоростных магистралей в других направлениях поспособствует развитию внутреннего туризма и укрепит связи между регионами России.

Губернатор Северной столицы также отметил, что проект новой железной дороги реализуется двумя столицами вместе с правительством России. Ранее о наступлении момента для ее строительства заявил президент Владимир Путин.